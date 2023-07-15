Al-Nassr'ın yeni transfer hedefi Sadio Mane

Suudi Arabistan kulübü Al-Nassr, Bayern Münih'ten ayrılması beklenen Sadio Mane'yi kadrosuna katmak istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Al-Nassr'ın yeni transfer hedefi Sadio Mane
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15 Temmuz 2023 14:47
Son güncelleme 15 Temmuz 2023 15:45
Kadrosunda Cristiano Ronaldo başta olmak üzere dünya yıldızlarını bulunduran Al Nassr, gözünü bir başka dünya yıldızına çevirdi. 

Alman basınında yer alan habere göre; Al-Nassr, Sadio Mane'yi kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Suudi ekibinin Senegalli yıldız oyuncu ile Perşembe günü görüşme gerçekleştirdiği ve proje detayları sunulduğu belirtildi. 

31 yaşındaki futbolcunun Bayern Münih'ten ayrılmaya sıcak baktığı, Suudi ekibine kısa süre içerisinde kararını ileteceği fade edildi. 

TRANSFER YASAĞI MEVCUT 

Öte yandan FIFA, geçtiğimiz günlerde Suudi ekibi Al Nassr'a, Leicester City'den 2018 yılında kadrosuna kattığı Nijeryalı oyuncu Ahmed Musa'nın transferinden kalan 390 bin sterlin borcu nedeniyle transfer yasağı cezası uygulamıştı. 

MANE TRANSFERİ İÇİN YASAĞIN KALKMASI GEREK 

Suudi ekibinin Mane transferini gerçekleştirebilmesi için aldığı cezadan kurtulması gerekiyor. 

Al-Nassr, Demir Grup Sivasspor forması giyen Ahmed Musa'ya geçmiş borcunu öderse aldığı ceza kalkacak ve yeni isimlerini kadroya ekleyebilecek. 

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