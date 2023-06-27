Al-Nassr'ın yeni hedefi Seko Fofana!

Suudi Arabistan Ligi'nde transferin hızlı takımlarıdan Al-Nassr, Fransa Ligue 1'i 2.sırada tamamlayan Lens'in takım kaptanı Seko Fofana'yı kadrosuna katmak için görüşmelere başladı.



Fransız L'Equipe gazetesine konuşan Lens cephesinin ''Fofana ile Al Nassr arasında devam eden görüşmeler olduğunu doğrulayabiliriz aynı şekilde bizim ve Fofana ile görüşmelerimizde devam ediyor'' ifadeleri yer aldı.



Al-Nassr'ın 28 yaşındaki futbolcu için Lens'e ciddi bir teklif yaptığı ve bu transfer için ısrarcı olduğu aktarıldı. Transferin 40 milyon euro gibi bir rakam gerçekleşebileceği vurgulandı.



Kadrosunda Cristiano Ronaldo'yu bulunduran Suudi Arabistan ekibi, Hakim Ziyech transferinde de sona gelmişti.



Lens ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Fildişili orta saha oyuncusu, bu sezon Fransız ekibiyle 39 maçta 9 gol 6 asist kaydetti.

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