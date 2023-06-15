Al Nassr'ın yeni hedefi Hakim Ziyech!

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr, Chelsea'den ayrılması beklenen Hakim Ziyech'i kadrosuna katmak istiyor.



Fransız basınında yer alan haberde, Al Nassr'ın Ziyech'i cazip bir maaş teklifi ile kadrosuna katmak istediği vurgulandı.



RONALDO'YA ASİST YAPACAK



Faslı futbolcunun teklifi kabul etmesi durumunda, yeni takımındaki görevinin Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'ya asist yapmak olacağı belirtildi.



PSG İÇİN HALA İSTEKLİ



Öte yandan Ziyech'in ise, Paris Saint-Germain'e imza atma konusunda istekliği olduğu belirtildi. Faslı futbolcunun, devre arasındaki transfer döneminde de PSG'ye transferinin son anda gerçekleşmediği hatırlatıldı.



BİRÇOK EKİP TAKİPTE



Ziyech ile ayrıca; Galatasaray, Beşiktaş, Milan, Inter ve bazı İspanyol ekiplerinin ilgilendiği öne sürüldü.



CHELSEA'NİN BEKLENTİSİ YÜKSEK



Chelsea'nin ise sözleşmesi 2025 yılına kadar Ziyech'ten yaklaşık 45 milyon euro'luk bir gelir beklediği iddia edildi.



Chelsea'de geçtiğimiz sezon 24 maçta forma giyen Hakim Ziyech, 3 asist yaptı.





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