Al-Nassr'dan Ronaldo'ya dev teklif!

Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Nassr'ın, Manchester United ile sözleşmesini fesheden Cristiano Ronaldo'ya teklif yaptığı belirtildi. Teklifin, Ronaldo'nun geçen yaz reddettiği iki yıllık 242 milyon euro'ya yakın olduğu ifade edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Al-Nassr'dan Ronaldo'ya dev teklif!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Kasım 2022 17:31
Manchester United ile sözleşmesini karşılıklı anlaşma ile fesheden Cristiano Ronaldo için talipler artıyor.

Marca'da yer alan habere göre, Al Nassr'ın, Portekizli yıldıza teklif yaptığı belirtildi. Ronaldo'nun, Suudi Arabistan'dan geçen yaz transfer döneminde 2 yıllık 242 milyon euro'luk teklifi reddettiği hatırlatılırken, Al Nassr'ın da bu rakama yakın bir öneri yaptığı ifade edildi.

Ronaldo'nun adı eski takımı Real Madrid ile birlikte, Chelsea, Newcastle United gibi ekiplerle de anılıyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ