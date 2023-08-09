Al-Nassr'dan, Beşiktaş'a ültimatom

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Anderson Talisa ile görüştüğünü dile getirdi. Tecrübeli teknik direktör açıklamasında, "Talisca ile görüntülü konuştum. Çok özlediğini ve gelmek istediğini söyledi ama fiyat 10 milyon eurodan aşağı değil. Talisca, almak taraftara daha farklı bir heyecan katar. Alınsa başka oyuncu almaya gerek yok çünkü fazla mevkiyi alternatif haline getiriyor. O tarza daha uygun fiyata farklı bir oyuncu bulursan yine alırız. Talisca 'Orta yol bulalım, gelmek istiyorum' dedi. Ama istemek başka, gerçekler başka bir şey" ifadelerini kullandı.
"AL-NASSR'DAN AYRILMA NİYETİM YOK"
Al Nassr'ın tecrübeli on numarası Anderson Talisca, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Suudi Arabistan temsilcisinde mutlu olduğunu dile getiren Anderson Talisca paylaşımına, "Son zamanlarda ortaya çıkan yalan haberlerin aksine, bir transfer görüşmesi yapmadım. Al Nassr'dan ayrılmaya niyetim yok. Burada çok mutluyum ve sözleşmemi 3 yıl uzattım. Önümüzdeki sezona odaklanmaya devam ediyorum" notunu düştü.
FIFA'YA BAŞVURU YAPABİLİRLER
Şenol Güneş'in eski oyuncusu Anderson Talisca ile ilgili açıklamalarının Brezilyalı futbolcuyla 2026'ya kadar resmi sözleşmesi bulunan Al-Nassr Kulübü tarafından yakından takip edildiği ileri sürüldü.
Suudi Arabistan ekibinin, Beşiktaş ve Güneş hakkında FIFA'ya "transfer için ayartma" başvurusunda bulunabileceği savunuldu. Başvuru halinde FIFA'nın siyah- beyazlılardan savunma isteyebileceği aktarıldı.
"AL-NASSR'DAN AYRILMA NİYETİM YOK"
Al Nassr'ın tecrübeli on numarası Anderson Talisca, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Suudi Arabistan temsilcisinde mutlu olduğunu dile getiren Anderson Talisca paylaşımına, "Son zamanlarda ortaya çıkan yalan haberlerin aksine, bir transfer görüşmesi yapmadım. Al Nassr'dan ayrılmaya niyetim yok. Burada çok mutluyum ve sözleşmemi 3 yıl uzattım. Önümüzdeki sezona odaklanmaya devam ediyorum" notunu düştü.
FIFA'YA BAŞVURU YAPABİLİRLER
Şenol Güneş'in eski oyuncusu Anderson Talisca ile ilgili açıklamalarının Brezilyalı futbolcuyla 2026'ya kadar resmi sözleşmesi bulunan Al-Nassr Kulübü tarafından yakından takip edildiği ileri sürüldü.
Suudi Arabistan ekibinin, Beşiktaş ve Güneş hakkında FIFA'ya "transfer için ayartma" başvurusunda bulunabileceği savunuldu. Başvuru halinde FIFA'nın siyah- beyazlılardan savunma isteyebileceği aktarıldı.