Al Nassr'dan Beşiktaş'a sürpriz 10 numara

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Al Nassr'da forma giyen Pity Martinez'i gündemine aldı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; EPA
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Al Nassr'dan Beşiktaş'a sürpriz 10 numara
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19 Haziran 2023 08:58
Teknik direktör Şenol Güneş'in talebi doğrultusunda özellikle 10 numara hattı için yoğun bir mesai harcayan idareciler, Talisca başta olmak üzere birçok ismi değerlendirmeye alırken, son olarak yeni bir isim daha gündeme geldi.

PITY MARTINEZ ÖNERİLDİ

Kulübe menajerler aracılığıyla Anderson Talisca'nın forma giydiği Al Nassr'dan Arjantinli 10 numara Pity Martinez'in önerildiği kaydedildi. Yönetimin, bu teklif sonrasında oyuncuyu listesine eklediği ve değerlendirme aşamasında olduğu kaydedildi.

PİYASA DEĞERİ 7 MİLYON EURO

Piyasa değeri 7 milyon Euro seviyesinde bulunan 30 yaşındaki 1.70'lik oyuncu, 3 yıl önce ABD temsilcisi Atlanta'dan 16 milyon Euro transfer bedeliyle Al Nassr'a transfer olmuştu.

SADECE 9 MAÇ

Kariyerinde daha önce River Plate forması da giyen solak hücumcu, bu sezon sakatlığı sebebiyle Al Nassr'da sadece 9 karşılaşmada süre alabilmişti.



 
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