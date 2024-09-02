Al Nassr'da Telles ile yollar ayrıldı

Al Nassr, karşılıklı anlaşma ile Alex Telles'in sözleşmesinin feshedildiğini ve Brezilyalı futbolcunun takımdan ayrıldığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Al Nassr'da Telles ile yollar ayrıldı
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02 Eylül 2024 15:01
Al Nassr'da Brezilyalı sol bek Alex Telles ile yollar ayrıldı.

Suudi Arabistan ekibinden yapılan resmi açıklamada, Telles ile karşılıklı anlaşma sonucu sözleşmesinin feshedildiği ve 31 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrıldığı belirtildi.

Telles'in Al Nassr ile mevcut sözleşmesi 2025 yılına kadar sürüyordu.

2023'te Manchester United'dan Al Nassr'a transfer olan Telles, Suudi Arabistan temsilcisinde çıktığı 38 maçta 3 gol attı ve 5 asist yaptı.

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