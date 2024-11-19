Al Nassr'da ayrılık krizi; Sadece Talisca değil

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'da, Fenerbahçe'nin ilgilendiği Anderson Talisca'nın dışında birçok yıldız takımdan ayrılmayı planlıyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Al Nassr'da ayrılık krizi; Sadece Talisca değil
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19 Kasım 2024 11:05
Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'da, büyük bir kriz çıktı.

Al Nassr'da, Fenerbahçe'nin ilgilendiği Anderson Talisca'nın dışında birçok yıldız takımdan ayrılmayı planlıyor.

Kadrosunda Cristiano Ronaldo, Sadio Mane, Otavio, Marcelo Brozovic, Aymeric Laporte gibi isimleri barındıran Al Nassr'da oyuncuların ülkenin kültürel farklılıkları sebebiyle adaptasyonda zorlandığı ve takımdan ayrılmak istedikleri ortaya çıktı.

Öte yandan Suudi Arabistan'daki tüm kulüplerin uzun süredir oyunculara ödeme yapmaması da Al Nassr'daki krizi tetikleyen bir başka faktör oldu.



 
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