Al Nassr, Brozovic transferini bitiriyor

Suudi Arabistan takımları, dünyaca ünlü yıldızları bünyesine katmak için girişimlerini sürdürüyor.Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Al Nassr, Inter'de forma giyen Hırvat orta saha Marcelo Brozovic için İtalyan kulübü ile 23 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı.Haberde, Brozovic'in de bu anlaşma sonrası yıllığı 20 milyon euro'dan 3 yıllık bir sözleşmeye imza atmaya hazır olduğu kaydedildi.30 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Inter formasıyla çıktığı 28 lig maçında 3 gol 5 asist kaydetti.