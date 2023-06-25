Al Nassr, Brozovic transferini bitiriyor

Suudi Arabistan takımlarından Al Nassr, Marcelo Brozovic'in transferi için Inter ile anlaşma sağladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Al Nassr, Brozovic transferini bitiriyor
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25 Haziran 2023 15:22
Son güncelleme 25 Haziran 2023 15:23
Suudi Arabistan takımları, dünyaca ünlü yıldızları bünyesine katmak için girişimlerini sürdürüyor.

23 MİLYON EURO BONSERVİS

Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Al Nassr, Inter'de forma giyen Hırvat orta saha Marcelo Brozovic için İtalyan kulübü ile 23 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı.

YILLIK 20 MİLYON EURO KAZANACAK

Haberde, Brozovic'in de bu anlaşma sonrası yıllığı 20 milyon euro'dan 3 yıllık bir sözleşmeye imza atmaya hazır olduğu kaydedildi.

30 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Inter formasıyla çıktığı 28 lig maçında 3 gol 5 asist kaydetti.



 
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