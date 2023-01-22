Al Nassr - Al İttifak maçı TVNET'te! TVNET hangi kanalda, kaçıncı kanal? TVNET yayın akışı

Al Nassr - Al İttifak maçı TVNET şifresiz canlı olarak yayınlanacak. Ronaldo'nun forma giydiği Al Nassr'ın da maçlarının olduğu Suudi Arabistan Ligi maçları TVNET'te sporseverlerin karşısına çıkacak. Peki, TVNET hangi kanalda, kaçıncı kanal? İşte TVNET yayın akışı ve frenkans bilgileri

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Al Nassr - Al İttifak maçı TVNET'te! TVNET hangi kanalda, kaçıncı kanal? TVNET yayın akışı
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22 Ocak 2023 15:02
Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun sahne alacağı Suudi Arabistan Ligi maçları, sezon boyunca şifresiz canlı olarak TVNET ekranlarında yayınlacak. Tvnet tarafından yapılan duyuruya göre, bugün oynanacak olan Al Nassr-El İttifak maçı canlı olarak Tvnet'ten yayınlanacak. Peki, TVNET hangi kanalda, kaçıncı kanal? İşte TVNET yayın akışı ve frenkans bilgileri

TVNET HANGİ KANALDA, KAÇINCI KANAL?

TVNET ulusal kanal kategorisinde 39 numaralı kanaldan yayın yapıyor.

TVNET FRENKANS BİLGİLERİ 
TVNET HD yayın ayarları

Frekans: 12213

Symbol Rate: 5833

Fec: 2/3

Polarizasyon: Vertical

TVNET SD yayın ayarları

Frekans: 12220

Symbol Rate: 4800

Fec: 5/6

Polarizasyon: Vertical

Digitürk: 39. kanal Dsmart: 41. kanal Teledünya: 55. kanal Tivibu: 65. kanal

TVNET KİMİN, SAHİBİ KİM?

TVNET, 2013 yılında medya alanında hizmet vermek üzere kurulan Albayrak Medya Gurubuna bağlı. Gurubun sahibi; Ahmet, Bayram, Nuri, Kazım, Mustafa ve Muzaffer Albayrak hissedarlığındaki Albayrak Gurup şirketidir.

Albayrak Medya Gurubuna ait markalar;

Yeni Şafak
TVNET
GZT
Gazete Manşet
Dergilik
Nedersiniz
Ketebe
Gerçek Hayat
Derin Tarih Dergisi
Lokma Dergisi
Nihayet Dergi
Derin Ekonomi Dergisi
Cins Dergi
Skyroad
Bilge Çocuk
Bilge Minik
Post Öykü
Reklam Piri
Piri Medya
Birlikte Dağıtım
Arkitekt

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