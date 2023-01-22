Al Nassr - Al İttifak maçı TVNET'te! TVNET hangi kanalda, kaçıncı kanal? TVNET yayın akışı

RONALDO TVNET'TE



Suudi Arabistan Ligi'nin kalan maçları @tvnet ekranlarından naklen yayınlanacak



Dev heyecan, Ronaldolu Al Nassr ile Al İttifak arasında oynanacak müsabaka ile başlayacak



Pazar günü 20.30'da oynanacak Al Nassr-Al İttifak maçı, TVNET'ten canlı yayınlanacak pic.twitter.com/9nTpPHkslK — SPOR (@yenisafakspor) January 20, 2023

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun sahne alacağı Suudi Arabistan Ligi maçları, sezon boyunca şifresiz canlı olarak TVNET ekranlarında yayınlacak. Tvnet tarafından yapılan duyuruya göre, bugün oynanacak olan Al Nassr-El İttifak maçı canlı olarak Tvnet'ten yayınlanacak. Peki, TVNET hangi kanalda, kaçıncı kanal? İşte TVNET yayın akışı ve frenkans bilgileriTVNET ulusal kanal kategorisinde 39 numaralı kanaldan yayın yapıyor.TVNET HD yayın ayarları: 122135833: 2/3: Vertical: 12220: 4800: 5/6: Vertical: 39. kanal: 41. kanal: 55. kanal: 65. kanalTVNET, 2013 yılında medya alanında hizmet vermek üzere kurulan Albayrak Medya Gurubuna bağlı. Gurubun sahibi; Ahmet, Bayram, Nuri, Kazım, Mustafa ve Muzaffer Albayrak hissedarlığındaki Albayrak Gurup şirketidir.Yeni ŞafakTVNETGZTGazete ManşetDergilikNedersinizKetebeGerçek HayatDerin Tarih DergisiLokma DergisiNihayet DergiDerin Ekonomi DergisiCins DergiSkyroadBilge ÇocukBilge MinikPost ÖyküReklam PiriPiri MedyaBirlikte DağıtımArkitekt