Al Nassr - Al İttifak maçı TVNET'te! TVNET hangi kanalda, kaçıncı kanal? TVNET yayın akışı

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun sahne alacağı Suudi Arabistan Ligi maçları, sezon boyunca şifresiz canlı olarak TVNET ekranlarında yayınlacak. Tvnet tarafından yapılan duyuruya göre, bugün oynanacak olan Al Nassr-El İttifak maçı canlı olarak Tvnet'ten yayınlanacak. Peki, TVNET hangi kanalda, kaçıncı kanal? İşte TVNET yayın akışı ve frenkans bilgileri
TVNET HANGİ KANALDA, KAÇINCI KANAL?
TVNET ulusal kanal kategorisinde 39 numaralı kanaldan yayın yapıyor.
TVNET FRENKANS BİLGİLERİ
TVNET HD yayın ayarları
Frekans: 12213
Symbol Rate: 5833
Fec: 2/3
Polarizasyon: Vertical
TVNET SD yayın ayarları
Frekans: 12220
Symbol Rate: 4800
Fec: 5/6
Polarizasyon: Vertical
Digitürk: 39. kanal Dsmart: 41. kanal Teledünya: 55. kanal Tivibu: 65. kanal
TVNET KİMİN, SAHİBİ KİM?
TVNET, 2013 yılında medya alanında hizmet vermek üzere kurulan Albayrak Medya Gurubuna bağlı. Gurubun sahibi; Ahmet, Bayram, Nuri, Kazım, Mustafa ve Muzaffer Albayrak hissedarlığındaki Albayrak Gurup şirketidir.
Albayrak Medya Gurubuna ait markalar;
Yeni Şafak
TVNET
GZT
Gazete Manşet
Dergilik
Nedersiniz
Ketebe
Gerçek Hayat
Derin Tarih Dergisi
Lokma Dergisi
Nihayet Dergi
Derin Ekonomi Dergisi
Cins Dergi
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Reklam Piri
Piri Medya
Birlikte Dağıtım
Arkitekt
TVNET HANGİ KANALDA, KAÇINCI KANAL?
TVNET ulusal kanal kategorisinde 39 numaralı kanaldan yayın yapıyor.
RONALDO TVNET'TE
Suudi Arabistan Ligi'nin kalan maçları @tvnet ekranlarından naklen yayınlanacak
Dev heyecan, Ronaldolu Al Nassr ile Al İttifak arasında oynanacak müsabaka ile başlayacak
Pazar günü 20.30'da oynanacak Al Nassr-Al İttifak maçı, TVNET'ten canlı yayınlanacak pic.twitter.com/9nTpPHkslK— SPOR (@yenisafakspor) January 20, 2023
TVNET FRENKANS BİLGİLERİ
TVNET HD yayın ayarları
Frekans: 12213
Symbol Rate: 5833
Fec: 2/3
Polarizasyon: Vertical
TVNET SD yayın ayarları
Frekans: 12220
Symbol Rate: 4800
Fec: 5/6
Polarizasyon: Vertical
Digitürk: 39. kanal Dsmart: 41. kanal Teledünya: 55. kanal Tivibu: 65. kanal
TVNET KİMİN, SAHİBİ KİM?
TVNET, 2013 yılında medya alanında hizmet vermek üzere kurulan Albayrak Medya Gurubuna bağlı. Gurubun sahibi; Ahmet, Bayram, Nuri, Kazım, Mustafa ve Muzaffer Albayrak hissedarlığındaki Albayrak Gurup şirketidir.
Albayrak Medya Gurubuna ait markalar;
Yeni Şafak
TVNET
GZT
Gazete Manşet
Dergilik
Nedersiniz
Ketebe
Gerçek Hayat
Derin Tarih Dergisi
Lokma Dergisi
Nihayet Dergi
Derin Ekonomi Dergisi
Cins Dergi
Skyroad
Bilge Çocuk
Bilge Minik
Post Öykü
Reklam Piri
Piri Medya
Birlikte Dağıtım
Arkitekt
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