Al Nassr - Al İttifak maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Al Nassr - Al İttifak maçı canlı izle

Cristiano Ronaldo, Al Nassr FC formasıyla ilk maçına Pazar günü Suudi Pro Ligi 2022-23 Ettifaq FC karşısında çıkacak. Canlı olarak yayınlanacak olan maç, Al Nassr FC'nin kendi sahasında oynanacak. Peki, Al Nassr - Al İttifak ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Al Nassr - Al İttifak maçı canlı izle
Al Nassr - Al İttifak maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Al Nassr - Al İttifak maçı, 22 Ocak 2023 Pazar günü Riyad'daki Mrsool Park'ta yerel saatle 20:30'da başlayacak.
Ronaldo, Riyadh All-Stars için PSG'ye karşı muhteşem bir desteğin ardından maça giriyor. Al Nassr'ın Suudi Pro Ligi'nde yeniden liderliği ele geçirmesine yardımcı olmak için bu hafta sonu birkaç gol daha atmayı umuyor. Rudi Garcia'nın ekibi şu anda sıralamada ikinci sırada, lider Al-Ittihad Kulübü'nün bir puan gerisinde.
Muhtemel Al-Nassr 11'i: Buhari; Lajami, Gonzalez, Al-Amri; Masharipov, S. Al-Ghannam, Martinez, Gustavo, Ghareeb; Talisca, Ronaldo.
Muhtemel Al-Ettifaq 11'i: Victor; Tisserand, Al-Khateeb, Al-Mousa; Al Mowalad, H. Al-Ghamdi, A. Hazazi, Mahnashi, Al-Kuwaykibi, Vitinho; Quaison.
Al Nassr - Al İttifak maçı canlı izle
Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun sahne alacağı Suudi Arabistan Ligi maçları, sezon boyunca şifresiz canlı olarak TVNET ekranlarında yayınlacak. Tvnet tarafından yapılan duyuruya göre, bugün oynanacak olan Al Nassr-El İttifak maçı canlı olarak Tvnet'ten yayınlanacak.
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Al Nassr - Al İttifak İstatistikleriAl Nassr FC son 24 maçın 22 tanesini kaybetmedi
Al Nassr FC, evinde oynadığı son 12 maçı üst üste kaybetmedi
Al Nassr FC son 18 iç saha maçının 16 tanesinde gol attı
Al Nassr FC son 12 maçın 10 tanesinde gol attı
En son 3 Al Nassr FC maçında gol sayısı 2.5'ten az oldu
Al- Ettifaq'ın oynadığı son 14 maçta gol sayısı 3.5'ten az oldu.
Al- Ettifaq deplasmanda oynadığı son 8 maçta gol sayısı 3.5'ten az oldu
Al- Ettifaq deplasmanda oynadığı son 8 maçın 6 tanesinde gol sayısı 2.5'ten az oldu
Al-Ettifaq son 9 deplasman maçının 7'sini kaybetmedi
Al-Ettifaq son 6 deplasman maçının 5'ini kazanmadı
Al Nassr - Al İttifak maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Al Nassr - Al İttifak maçı, 22 Ocak 2023 Pazar günü Riyad'daki Mrsool Park'ta yerel saatle 20:30'da başlayacak.
Ronaldo, Riyadh All-Stars için PSG'ye karşı muhteşem bir desteğin ardından maça giriyor. Al Nassr'ın Suudi Pro Ligi'nde yeniden liderliği ele geçirmesine yardımcı olmak için bu hafta sonu birkaç gol daha atmayı umuyor. Rudi Garcia'nın ekibi şu anda sıralamada ikinci sırada, lider Al-Ittihad Kulübü'nün bir puan gerisinde.
Muhtemel Al-Nassr 11'i: Buhari; Lajami, Gonzalez, Al-Amri; Masharipov, S. Al-Ghannam, Martinez, Gustavo, Ghareeb; Talisca, Ronaldo.
Muhtemel Al-Ettifaq 11'i: Victor; Tisserand, Al-Khateeb, Al-Mousa; Al Mowalad, H. Al-Ghamdi, A. Hazazi, Mahnashi, Al-Kuwaykibi, Vitinho; Quaison.
Al Nassr - Al İttifak maçı canlı izle
Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun sahne alacağı Suudi Arabistan Ligi maçları, sezon boyunca şifresiz canlı olarak TVNET ekranlarında yayınlacak. Tvnet tarafından yapılan duyuruya göre, bugün oynanacak olan Al Nassr-El İttifak maçı canlı olarak Tvnet'ten yayınlanacak.
TvNet izlemek için tıklayınız...
Al Nassr - Al İttifak İstatistikleri
Al Nassr FC, evinde oynadığı son 12 maçı üst üste kaybetmedi
Al Nassr FC son 18 iç saha maçının 16 tanesinde gol attı
Al Nassr FC son 12 maçın 10 tanesinde gol attı
En son 3 Al Nassr FC maçında gol sayısı 2.5'ten az oldu
Al- Ettifaq'ın oynadığı son 14 maçta gol sayısı 3.5'ten az oldu.
Al- Ettifaq deplasmanda oynadığı son 8 maçta gol sayısı 3.5'ten az oldu
Al- Ettifaq deplasmanda oynadığı son 8 maçın 6 tanesinde gol sayısı 2.5'ten az oldu
Al-Ettifaq son 9 deplasman maçının 7'sini kaybetmedi
Al-Ettifaq son 6 deplasman maçının 5'ini kazanmadı
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