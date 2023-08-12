Arap Kulüpler Şampiyonası finalinde Jorge Jesus'un ekibi Al Hilal ile Al Nassr karşı karşıya geldi. Al Nassr, karşılaşmayı 2-1'lik skorla kazandı.



Al Hilal, 51. dakikada Michael'in attığı golle 1-0 öne geçti. Al Nassr, Abdullah Al Amri'nin 71. dakikada kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Al Nassr, 74. dakikada Cristiano Ronaldo'nun attığı golle Al Hilal'e cevap verdi.



Karşılaşmanın 90 dakikalık bölümü 1-1 tamamlandı ve mücadele uzatmalara gitti.



Al Nassr'ın yıldız ismi Cristiano Ronaldo, uzatmalarda 98'de sahaya çıktı ve takımını 2-1 öne geçirdi.



Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Al Nassr, Arap Kulüpler Şampiyonası'nı kupayla tamamladı.



Öte yandan Cristiano Ronaldo, 115. dakikada sakatlandı ve sahayı sedyeyle terk etti.



