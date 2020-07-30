Al Nasr, Maicon'u getirmek için uçak ayarladı!

Galatasaray'a geri dönen Maicon için Suudi Arabistan'dan ilginç bir iddia ortaya atıldı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; Instagram
Al Nasr, Maicon'u getirmek için uçak ayarladı!
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30 Temmuz 2020 09:53
Al Nasr'da kiralık sözleşmesini bitirerek Galatasaray'a geri dönen Maicon için Suudi Arabistan'dan ilginç bir iddia ortaya atıldı.

Suudi gazeteci Ali Al-Anazi attığı twitte, Maicon'un yoluna Suudi Arabistan Ligi'nde devam etmek için Galatasaray ile anlaşmak üzere olduğunu, bu gelişme üzerine Al Nasr kulübünün futbolcuyu İstanbul'dan Riyad'a getirmek için özel uçak ayarladığını yazdı.

İstanbul'a döndükten sonra sosyal medya hesabından sürekli Galatasaray'la ilgili paylaşımlar yapan Maicon'un durumu kısa süre içerisinde netlik kazanacak.



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