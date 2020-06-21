Al Nasr, Galatasaray'dan cevap bekliyor

Al Nasr, 31 yaşındaki Brezilyalı stoper Maicon'un bonservisini almak için Galatasaray'a 3 milyon euroluk resmi teklifini sundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Al Nasr, Galatasaray'dan cevap bekliyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Haziran 2020 16:34
Al Nasr, Maicon'un kiralık sözleşmesini 3 ay daha uzatmak ve bonservisini almak için Galatasaray'a teklifte bulundu.

Arap basınında çıkan habere göre; Al Nasr, Maicon Pereira'yı kadrosunda tutmak için girişimlere başladı. Öncelikle, pandemi nedeniyle sezona ara verildiği için 3 ay daha uzatmak isteyen Al Nasr, sonrasında da bonservisini almak için 3 milyon euro'luk resmi teklifini sundu.

Al Nasr, Galatasaray ile anlaştıktan sonra Maicon'a da cazip bir sözleşme teklifi sunacak.

Galatasaray, Maicon'u 2017 yazında 8 milyon euro karşılığı Sao Paulo'dan transfer ettikten sonra 1.7 milyon euro kiralama ücretiyle Al Nasr'a gönderdi.

Maicon, Al Nasr formasıyla bu sezon 26 resmi maça çıktı ve 2340 dakika süre aldı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için