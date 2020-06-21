Al Nasr, Maicon'un kiralık sözleşmesini 3 ay daha uzatmak ve bonservisini almak için Galatasaray'a teklifte bulundu.



Arap basınında çıkan habere göre; Al Nasr, Maicon Pereira'yı kadrosunda tutmak için girişimlere başladı. Öncelikle, pandemi nedeniyle sezona ara verildiği için 3 ay daha uzatmak isteyen Al Nasr, sonrasında da bonservisini almak için 3 milyon euro'luk resmi teklifini sundu.



Al Nasr, Galatasaray ile anlaştıktan sonra Maicon'a da cazip bir sözleşme teklifi sunacak.



Galatasaray, Maicon'u 2017 yazında 8 milyon euro karşılığı Sao Paulo'dan transfer ettikten sonra 1.7 milyon euro kiralama ücretiyle Al Nasr'a gönderdi.



Maicon, Al Nasr formasıyla bu sezon 26 resmi maça çıktı ve 2340 dakika süre aldı.



