Al Nasr Djaniny için ısrarcı

Trabzonspor'un sezon başında bonservis bedeli ödemeden kadrosun kattığı Djaniny Semedo, Arabistan yolcusu...



Karadeniz ekibi, 8 milyon Euro'luk resmi teklif gelmesi durumunda Djaniny'nin gidişine onay verecek.



Al Nasr kulübü transferde çok istekli. Suudi Arabistan basınına göre daha 8 milyon Euro'yu gözden çıkardığı belirten Al Nasr'ın, önümüzdeki günlerde Trabzonspor Yönetimi ile masaya oturacağı belirtildi.



