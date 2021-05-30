Al Nasr Djaniny için ısrarcı

Trabzonspor'un sezon başında bonservis bedeli ödemeden kadrosun kattığı Djaniny Semedo için Suudi Arabistan ekibi Al Nasr ısrarcı. 8 milyon Euro bedelinde resmi bir teklif gelmesi durumda transfere onay verileceği öğrenildi

, Fotoğraf; AA
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Al Nasr Djaniny için ısrarcı
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30 Mayıs 2021 15:48
Jorge Djaniny Tavares Semedo
Jorge Djaniny Tavares Semedo
Trabzonspor
Trabzonspor'un sezon başında bonservis bedeli ödemeden kadrosun kattığı Djaniny Semedo, Arabistan yolcusu...

Karadeniz ekibi, 8 milyon Euro'luk resmi teklif gelmesi durumunda Djaniny'nin gidişine onay verecek.

Al Nasr kulübü transferde çok istekli. Suudi Arabistan basınına göre daha 8 milyon Euro'yu gözden çıkardığı belirten Al Nasr'ın, önümüzdeki günlerde Trabzonspor Yönetimi ile masaya oturacağı belirtildi.

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