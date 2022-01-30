Al Nasr'dan Aubameyang atağı!

Arsenal'in yıldız forveti Pierre Emerick Aubameyang için flaş iddia geldi.



İngiliz basınına göre, Al Nasr'ın İngiliz ekibinin yıldız golcüsü Aubameyang için girişimlerde bulunduğu belirtildi.



Haberde Suudi kulübü Gabonlu oyuncu için Londra ekibine son bir teklifte bulunduğu ve Arsenal'de kazandığı ücretin aynısını ödemeye hazır olduğu kaydedildi.



Ayrıca sözleşmede 12 ay sonra oyuncunun Avrupa'ya dönmesine izin veren bir fesih maddesi içereceği ifade edildi.



32 yaşındaki oyuncu bu sezon Arsenal kulübüyle çıktığı 15 maçta, 7 gol ve 2 asist yapma başarısı gösterdi.





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