Al Nasr'dan Aubameyang atağı!

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nasr'ın, Arsenal'in golcüsü Pierre-Emerick Aubameyang için girişimlerde bulunduğu belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Al Nasr'dan Aubameyang atağı!
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30 Ocak 2022 16:18
Arsenal'in yıldız forveti Pierre Emerick Aubameyang için flaş iddia geldi.

İngiliz basınına göre, Al Nasr'ın İngiliz ekibinin yıldız golcüsü Aubameyang için girişimlerde bulunduğu belirtildi.

Haberde Suudi kulübü Gabonlu oyuncu için Londra ekibine son bir teklifte bulunduğu ve Arsenal'de kazandığı ücretin aynısını ödemeye hazır olduğu kaydedildi.

Ayrıca sözleşmede 12 ay sonra oyuncunun Avrupa'ya dönmesine izin veren bir fesih maddesi içereceği ifade edildi.

32 yaşındaki oyuncu bu sezon Arsenal kulübüyle çıktığı 15 maçta, 7 gol ve 2 asist yapma başarısı gösterdi.

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