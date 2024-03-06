Al-Musrati'nin kötü formunun sebebi belli oldu!

Beşiktaş'ın devre arasında kadrosuna kattığı flaş transfer Al-Musrati'nin beklentilerin altında kalan kötü performansının sebebi ortaya çıktı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Al-Musrati'nin kötü formunun sebebi belli oldu!
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06 Mart 2024 12:54
Beşiktaş'ın flaş transferlerinden Ernest Muçi derbideki performansıyla sınavı geçerken, Al-Musrati hayal kırıklığı yarattı.

Ters vuruşla kendi takımının ağlarını sarsan ayrıca düşük temposu ve pas hatalarıyla dikkat çeken Musrati'nin, siyah-beyazlılara gelmeden önce iki önemli sakatlık geçirdiği ortaya çıktı.

Sezon başında 15 gün, 9 Kasım ile 19 Ocak tarihleri arasında ise 71 gün sahalardan uzak kalan Libyalı yıldızın, bu nedenle beklentilerin altında kaldığı belirtildi. 

 
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