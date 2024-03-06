Al-Musrati'nin kötü formunun sebebi belli oldu!

Beşiktaş'ın flaş transferlerinden Ernest Muçi derbideki performansıyla sınavı geçerken, Al-Musrati hayal kırıklığı yarattı.
Ters vuruşla kendi takımının ağlarını sarsan ayrıca düşük temposu ve pas hatalarıyla dikkat çeken Musrati'nin, siyah-beyazlılara gelmeden önce iki önemli sakatlık geçirdiği ortaya çıktı.
Sezon başında 15 gün, 9 Kasım ile 19 Ocak tarihleri arasında ise 71 gün sahalardan uzak kalan Libyalı yıldızın, bu nedenle beklentilerin altında kaldığı belirtildi.
Ters vuruşla kendi takımının ağlarını sarsan ayrıca düşük temposu ve pas hatalarıyla dikkat çeken Musrati'nin, siyah-beyazlılara gelmeden önce iki önemli sakatlık geçirdiği ortaya çıktı.
Sezon başında 15 gün, 9 Kasım ile 19 Ocak tarihleri arasında ise 71 gün sahalardan uzak kalan Libyalı yıldızın, bu nedenle beklentilerin altında kaldığı belirtildi.