Al Musrati: 'Beşiktaş için her şeyimi vereceğim'

Taraftarlarımızı bu sezon ve önümüzdeki sezon mutlu edebilmek için her şeyimi vereceğim."

Harika bir his Beşiktaş'ta olmak. Çok büyük bir mutluluk! Umuyorum her şey iyi gidecektir. Elimden geleni yapacağım. Yüzde yüzümü vereceğim ve taraftarımızı mutlu edeceğim. Beni ilk arayan Fernando Santos'tu. Kendisiyle çalışmak için çok büyük heyecan duyuyorum. Umuyorum her şey Beşiktaş'ta yolunda gidecek." ifadelerini kullandı.

Allah utandırmadı, ikide iki yaptık