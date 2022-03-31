Al Khelaifi: 'Florentino Perez arkamdan konuşur'

Avrupa Kulüpler Birliği ve Paris Saint-Germain Başkanı Nasser Al Khelaifi, Avrupa Süper Ligi'nden vazgeçmediklerini açıklayan Real Madrid, Barcelona ve Juventus'u eleştirdi.



Al Khelaifi, "Şampiyonlar Ligi maçı öncesi Florentino Perez benimle konuştu. Ben onunla konuşmak istemedim, biraz sert davrandım. Florentino ile aramda birebir sorun yoktu ama arkamdan konuşacağıni bildiğim için ilgilenmedim." ifadelerini kullandı.



"ELLERİNDEKİ KAĞIT PARÇASINI SALLIYORLAR"



Avrupa Süper Ligi ile ilgili de görüşü sorulan Al Khelaifi, "Avrupa Süper Ligi olsun ya da olmasın üç kulüpten bahsediyoruz. Real Madrid, Barcelona ve Juventus böyle bir şansları olmadığını biliyor. Ukrayna'da insanlar ölüyor, uyuyacak yerleri yok ve bir de Avrupa Süper Ligi ile savaşıyoruz. Süper Lig'in en büyük sorunu, istikrarı getiremeyecek olması. Uzun vadeli finansal bir vizyonları yok. Sözleşmenin yasal olduğundan bahsediyorlar ama futbol sosyal bir sözleşmedir. Bunlarsa ellerindeki kağıt parçasını sallayıp sallayıp duruyorlar." sözleriyle konuşmasını noktaladı.





İLGİLİ VİDEO