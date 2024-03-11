Al-Khelaifi'den Enrique yorumu!

Paris Saint-Germain'in Başkanı Nasser Al-Khelaifi, takımın teknik direktörü Luis Enrique ile ilgili açıklamalarda bulundu.



Al-Khelaifi, İspanyol teknik adam için, "Yeni bir takım kuruyoruz, bu kolay bir şey değil. Oyuncuları yeni bir araya getirdik. Teknik direktörümüz, tüm bunlar olurken harika bir iş çıkarıyor. Bu sadece sonuçlarla ilgili değil, aynı zamanda nasıl oynadığımız, stratejimiz ve vizyonumuzla ilgili. Harika bir çıkaran teknik direktörümüzle gurur duyuyorum." diye konuştu.



Fransız ekibinin başkanı ayrıca, sportif direktör Luis Campos'tan da gurur duyduğunu belirterek, "Harika bir iş çıkarıyor, tıpkı tüm oyuncular gibi." sözlerini kullandı.



Luis Enrique yönetimindeki PSG, ligde geride kalan 25 haftada topladığı 56 puanla lider durumda bulunuyor. Fransız ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde ise Real Sociedad'ı geçerek çeyrek finale yükselmişti.





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