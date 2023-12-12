Al-Jazira, Frank de Boer ile yollarını ayırdı

Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Jazira, ligde istenen sonuçların alınmamasının ardından teknik direktör Frank de Boer için kararını açıkladı.



Al-Jazira Kulübü, 53 yaşındaki Hollandalı teknik adam Frank de Boer'in görevden alındığını duyurdu.



Kulüpten yapılan açıklamada, ''Son performanslar ve sonuçlar ışığında Al Jazira FC yönetim kurulu, takım antrenörü Frank De Boer'i görevden almaya karar verdi. Kendisine teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.



SEZON PERFORMANSI



Al-Jazira'ya imza atmasının ardından takımıyla 14 karşılaşmaya çıkan De Boer, bu karşılaşmalarda 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı.



BAE ekibi Al-Jazira, De Boer yönetiminde BAE Pro Ligi'nde 7. sırada yer aldı.





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