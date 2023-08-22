Al Ittıhad, Jota'yı serbest bırakıyor

Geçtiğimiz ay Celtic'ten 30 milyon euro karşılığında transfer edilen Jota da sürpriz bir gelişme yaşandı.



Suudi Arabistan kulübü Al Ittihad, bonservisiyle transfer ettiği Jota'yı serbest bırakmaya hazırlanıyor.



TARAFTAR BEĞENMEDİ



Ayrılış nedeni olarak taraftarın Jota'yı beğenmemesi olarak gösteriliyor. Al Ittihad taraftarının Jota'yı Benzema ve Kante ile aynı seviyede görmediği ve kulübe 'bu adamı takımdan gönderin' başlıklı mektuplar yolladıkları belirtiliyor.



Eğer ayrılığın gerçekleşmesi durumunda Al Ittihad'e 3 Temmuz'da imza atan Jota'nın Suudi Arabistan macerası 50 gün sürmüş olacak.



ATALANTA DEVREDE



Ayrıca Jota'nın bedelsiz olarak İtalya Serie A ekibi Atalanta'ya transfer olacağı iddialar arasında.



CELTIC PERFORMANSI



Celtic'te 83 karşılaşmaya çıkan Jota 28 gol, 26 asistlik perfomans sergilemişti.



