Al Ittihad, Garry Rodrigues'i geri istiyor

Fenerbahçe'de adı ayrılacak oyuncular listesinde yer alan Garry Rodrigues'in bonservisinin sahibi Al Ittihad, sezon sonu gelmeden oyuncusunu geri istediği belirtildi.



Suudi Arabistan basınına yansıyan haberlerde yeni sezon kadrosu yapmaya çalışan Al Ittihad'da teknik direktör Fabio Carille tarafından istendiği belirtildi. Carille'nin Rodrigues'in gelmesiyle hücumda istediği teknik kapasitesi yüksek oyuncu sayısının artmasını hedeflediği belirtildi.



Fenerbahçe'ye Rodrigues'i geçen sezon başında kiralayan Al Ittihad'da sezon boyu işler yolunda gitmemiş ve sezon sonunda sıralamayı 10. sırada bitirmişti.



Yeşil Burun Adaları asıllı oyuncu ile bir süredir Olympiakos'un ilgilendiği ancak Yunan ekibinin bu transferden vazgeçmek üzere olduğu yakın zamanda basına yansımıştı.



