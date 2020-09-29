Al Ittihad, Garry Rodrigues'i geri istiyor

Fenerbahçe'deki ikinci kiralık sezonunu geçiren Garry Rodrigues'i kulübü Al Ittihad geri çağırıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler
Al Ittihad, Garry Rodrigues'i geri istiyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Eylül 2020 06:37
Fenerbahçe'de adı ayrılacak oyuncular listesinde yer alan Garry Rodrigues'in bonservisinin sahibi Al Ittihad, sezon sonu gelmeden oyuncusunu geri istediği belirtildi.

Suudi Arabistan basınına yansıyan haberlerde yeni sezon kadrosu yapmaya çalışan Al Ittihad'da teknik direktör Fabio Carille tarafından istendiği belirtildi. Carille'nin Rodrigues'in gelmesiyle hücumda istediği teknik kapasitesi yüksek oyuncu sayısının artmasını hedeflediği belirtildi.

Fenerbahçe'ye Rodrigues'i geçen sezon başında kiralayan Al Ittihad'da sezon boyu işler yolunda gitmemiş ve sezon sonunda sıralamayı 10. sırada bitirmişti.

Yeşil Burun Adaları asıllı oyuncu ile bir süredir Olympiakos'un ilgilendiği ancak Yunan ekibinin bu transferden vazgeçmek üzere olduğu yakın zamanda basına yansımıştı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için