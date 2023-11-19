Al Ittihad, Gallardo'yu resmen açıkladı!

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ittihad, Arjantinli teknik adam Marcelo Gallardo ile anlaşma sağladı. 47 yaşındaki teknik adam ile sözleşme imzalandığı açıklandı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Al Ittihad, Gallardo'yu resmen açıkladı!
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19 Kasım 2023 00:00
Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ittihad, yeni teknik direktörünü buldu.

Arabistan ekibi Arjantinli teknik direktör Marcelo Gallardo ile anlaşma sağlandığını açıkladı.

Al Ittihad ve Gallardo arasındaki kontrat süresinin 2025 yılına kadar olduğu belirtildi. 

Al Ittihad'ın kadrosunda Karim Benzema, N'Golo Kante ve Fabinho gibi isimler yer alıyor.

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