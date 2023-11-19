Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ittihad, yeni teknik direktörünü buldu.



Arabistan ekibi Arjantinli teknik direktör Marcelo Gallardo ile anlaşma sağlandığını açıkladı.



Al Ittihad ve Gallardo arasındaki kontrat süresinin 2025 yılına kadar olduğu belirtildi.



Al Ittihad'ın kadrosunda Karim Benzema, N'Golo Kante ve Fabinho gibi isimler yer alıyor.





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