Al Ittihad, Gallardo'yu açıklamaya hazırlanıyor!

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ittihad, Arjantinli teknik adam Marcelo Gallardo ile anlaşma sağladı. 47 yaşındaki teknik adam için resmi açıklama kısa süre içerisinde yapılacak.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Al Ittihad, Gallardo'yu açıklamaya hazırlanıyor!
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18 Kasım 2023 18:29
Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ittihad, yeni teknik direktörünü buldu.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Al Ittihad'ın Arjantinli teknik direktör Marcelo Gallardo ile anlaşma sağladığı belirtildi.

Al Ittihad ve Gallardo arasındaki kontrat süresinin 2025 yılına kadar olacağı ve sözleşmede 2 yıllık uzatma opsiyonunun da yer aldığı belirtildi.

Gallardo'nun kısa süre içerisinde Suudi Arabistan'a gideceği ve resmi açıklamanın da yapılacağı kaydedildi.

Al Ittihad'ın kadrosunda Karim Benzema, N'Golo Kante ve Fabinho gibi isimler yer alıyor.

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