Al-Ittihad Başkanı Aboubakar'a teklif yapmadıklarını açıkladı

Beşiktaşlı Vincent Aboubakar'a talip olduğu ileri sürülen Al-Ittihad'ın başkanı Anmar Al-Haili, Kamerunlu golcüye herhangi bir teklif yapmadıklarını söyledi.

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Al-Ittihad Başkanı Aboubakar'a teklif yapmadıklarını açıkladı
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04 Haziran 2021 01:59
Porto ile sözleşmesi sona eren Vincent Aboubakar'ın taliplisi olduğu konuşulan Al-Ittihad'ın başkanı Anmar Al-Haili konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Al-Haili açıklamasında kulübün zorlu bir mali problem döneminden geçtiğini belirterek Abobakar'a teklif yaptıklarına dair söylentilere açıklık getirdi. Al-Haili Aboubakar ile ilgili, "Vincent Aboubakar'ı Al-Ittihad'a getirmek için resmi bir teklif yapmadık. Benim önceliğim var olan oyuncuların maaşlarını ödemek. Aboubakar veya başka biriyle transfer görüşmesi yapılmadı" sözlerini kullandı.

Son gelişmelere göre aracıların Aboubakar'a Al-Ittihad ve Al-Nasr kulüplerinin yıllık 4 milyon euroya varan teklifler getirdiği aktarılmıştı.

Oyuncuya ayrıca İspanya La Liga'dan Valencia'nın da talip olduğu ve gelişmelere göre Kamerunlu golcüye teklif yapabileceği iddia ediliyor.

Türkiye'ye geldiği ikinci sezonunda toplam 29 maçta 16 gol 5 asist üreten Aboubakar ile Beşiktaş'ın yeniden sözleşme yapmak istediği biliniyor.


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