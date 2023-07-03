Al Ittifak, Steven Gerrard'ı açıkladı!

Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Ittifak kulübü teknik direktörlük koltuğuna Steven Gerrard'ı getirdi.
Resmi hesaptan yapılan açıklamada İngiliz teknik adamla sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Gerrard son olarak Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'yı çalıştırmış Ekim 2022'de ise yollarını ayırmıştı.
Resmi hesaptan yapılan açıklamada İngiliz teknik adamla sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Gerrard son olarak Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'yı çalıştırmış Ekim 2022'de ise yollarını ayırmıştı.
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