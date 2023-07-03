Al Ittifak, Steven Gerrard'ı açıkladı!

Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Ittifak kulübü, İngiliz teknik adam Steven Gerrard'ı takımın başına getirdiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Al Ittifak, Steven Gerrard'ı açıkladı!
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03 Temmuz 2023 18:46
Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Ittifak kulübü teknik direktörlük koltuğuna Steven Gerrard'ı getirdi.

Resmi hesaptan yapılan açıklamada İngiliz teknik adamla sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Gerrard son olarak Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'yı çalıştırmış Ekim 2022'de ise yollarını ayırmıştı. 



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