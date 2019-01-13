''Al Isco'yu ver, Paulo Dybala'yı''

Isco'yu kadrosuna katmak isteyen Juventus'a Real Madrid'den ilginç bir transfer yanıtı geldi.Juventus'a yakınlığı ile bilinen Tuttosport'un haberinde, Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in,'ya karşılık İtalyan ekibinden golcü oyuncu'yı istediği belirtildi. Tuttosport haberibaşlığı ile okuyucularına duyurdu.Real Madrid, uzun süredir Paulo Dybala'ya olan ilgisini devam ettiriyor. Juventus'un, bu yanıt karşısıdna serbest kalma bedeli 700 milyon euro olan Isco konusunda ne yapacağı henüz belirsiz. İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Juventus, Dybala'yı kesinlikle elinden çıkarmak istemiyor.