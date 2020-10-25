Al-Hilal Vietto transferini açıkladı

📝Suudi Arabistan kulübü Al-Hilal, Sporting'den Luciano Vietto transferini duyurdu.



💶Arjantinli Vietto 3 yıllık sözleşme karşılığında 12 milyon euro kazanacak, Al-Hilal ise Sporting'e 7 milyon euro ödeyecek. https://t.co/AMzHFLSlZZ



— Sporx (@sporx) October 24, 2020

Suudi Arabistan'ın Al-Hilal kulübü, Luciano Vietto transferini gerçekleştirdiğini duyurdu.Kulüp özel hazırladığı video ile Vietto transferini duyururken oyuncunun kazanacağı ve bonservisine ödenen ücretler paylaşılmadı. Basına yansıyan bilgilere göre iseAl-Hilal kadrosunda eski Galatasaraylı Bafetimbi Gomis'in yanı sıra İtalyan Sebastian Giovinco da bulunuyor. Ayrıca Al-Hilal'in teknik direktörlüğünü Mircea Lucescu'nun oğlu Razvan Lucescu yapıyor.