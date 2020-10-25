Al-Hilal Vietto transferini açıkladı

Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal, Sporting'den Luciano Vietto transferini duyurdu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Al-Hilal Vietto transferini açıkladı
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25 Ekim 2020 01:12
Suudi Arabistan'ın Al-Hilal kulübü, Luciano Vietto transferini gerçekleştirdiğini duyurdu.

Kulüp özel hazırladığı video ile Vietto transferini duyururken oyuncunun kazanacağı ve bonservisine ödenen ücretler paylaşılmadı. Basına yansıyan bilgilere göre ise Arjantinli Vietto 3 yıllık sözleşme karşılığında 12 milyon euro kazanacak, Al-Hilal ise Sporting'e 7 milyon euro ödeyecek.

Al-Hilal kadrosunda eski Galatasaraylı Bafetimbi Gomis'in yanı sıra İtalyan Sebastian Giovinco da bulunuyor. Ayrıca Al-Hilal'in teknik direktörlüğünü Mircea Lucescu'nun oğlu Razvan Lucescu yapıyor.



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