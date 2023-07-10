Al Hilal, Savic transferi için geri sayımda

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal, kadrosunu Sergej Milinkovic-Savic ile güçlendirmeye hazırlanıyor.



Teknik direktörlüğe geçen sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran Jorge Jesus'u getiren Al Hilal, Savic transferi için Lazio ile anlaşmaya vardı.



40 MİLYON EURO'LUK ANLAŞMA



Fabrizio Romano'nun haberine göre, Suudi Arabistan temsilcisinin, yıldız orta saha için 40 milyon euro teklif ettiği ve Lazio'nun bu rakamı kabul ettiği belirtildi.



SAVIC'IN KARARI BEKLENİYOR



Transferin artık sadece Savic'e bağlı olduğu ve Sırp futbolcunun, Al Hilal ile sözleşme şartlarını görüşmeye hazır olduğu kaydedildi.



Milinkovic-Savic, geçtiğimiz sezon İtalyan ekibiyle çıktığı 47 maçta 11 gol atıp 8 de asist yapma başarısı gösterdi.



