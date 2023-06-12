Al-Hilal Modric ile imzalayabilir!

Suudi Arabistan ligi takımlarından Al-Hilal Real Madrid'in Hırvat yıldızı Luka Modric'i transfer etmek istiyor.



The Guardian'ın haberine göre, Al-Hilal 37 yaşındaki yıldıza 70 milyon euro yıllık maaş ile 2 sezonluk kontrat önerdi.



Luka Modric'in bu transfere sıcak baktığı ve imza atmaya yakın olduğu kaydedildi.



Hırvat orta saha bu sezon Real Madrid formasıyla 52 maça çıkmış ve 6 gol 6 asistlik performans sergilemişti.

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