Al-Hilal Modric ile imzalayabilir!

Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Hilal Luka Modric transferinde ısrarcı, 37 yaşındaki oyuncuya 2 yıllık kontrat önerildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Al-Hilal Modric ile imzalayabilir!
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12 Haziran 2023 15:29
Suudi Arabistan ligi takımlarından Al-Hilal Real Madrid'in Hırvat yıldızı Luka Modric'i transfer etmek istiyor. 

The Guardian'ın haberine göre, Al-Hilal 37 yaşındaki yıldıza 70 milyon euro yıllık maaş ile 2 sezonluk kontrat önerdi. 

Luka Modric'in bu transfere sıcak baktığı ve imza atmaya yakın olduğu kaydedildi.

Hırvat orta saha bu sezon Real Madrid formasıyla 52 maça çıkmış ve 6 gol 6 asistlik performans sergilemişti. 
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