Al Hilal'in büyük hayali: Lionel Messi

Al Nassr'ın Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katmasının ardından Suudi Arabistan'dan bu kez Lionel Messi için bir transfer hamlesi gelebilir.



Mundo Deportivo'da yer alan habere göre, Al Nassr'ın Suudi Arabistan'daki en büyük rakibi olan Al Hilal, Arjantinli yıldıza teklif yapmaya hazırlanıyor.



SENELİK 300 MİLYON DOLAR



Al Hilal'in, 35 yaşındaki futbolcuya senelik 300 milyon dolar'dan fazla bir teklif sunmayı planladığı aktarıldı.



Messi'nin Al Hilal'dan gelecek böyle bir olası teklife ne yanıt vereceğinin merak konusu olduğu belirtildi. Ancak 300 milyon dolar'ın reddedilmesi oldukça zor bir rakam olduğunun altı çizildi.



GÖRÜŞMELER BAŞLAYABİLİR



Messi'nin, PSG ile sözleşmesinin sezon sonuna kadar devam ettiği hatırlatıldı. Al Hilal'in, yıldız futbolcuyu transfer etmek istemesi durumunda Fransız ekibiyle görüşme yapması gerektiği vurgulandı. PSG'nin, gelecek hafta Riyad'a hazırlık maçına gideceği ve burada Messi için transfer müzakerelerinin başlayabileceği öne sürüldü.



Katar'daki Dünya Kupası'nda mutlu sona ulaşarak kariyerindeki tek eksiği tamamlayan Messi, bu sezon Paris Saint-Germain'de 20 maçta 13 gol, 14 asistlik olağanüstü bir performans sergiledi.





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