Al-Hilal evinde kazandı avantajı kaptı

Asya Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında Al-Hilal ağırladığı Al-Ittihad'ı 2-0 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Al-Hilal evinde kazandı avantajı kaptı
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05 Mart 2024 22:59
Son güncelleme 05 Mart 2024 23:34
Asya Şampiyonlar Ligi çeyrek final karşılaşmasında Al-Hilal konuk ettiği Al-Ittihad'ı 2-0 mağlup etti.

Al-Hilal'a galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Aleksandar Mitrovic ve 42. dakikada Salem Al-Dawsari kaydetti.

Al-Ittihad'da N'Golo Kante 66. dakikada doğrudan kırmızı kartla oyundan atıldı.

Jorge Jesus yönetimindeki Al-Hilal, tüm kulvarlarda çıktığı son 26 maçtan da galibiyetle ayrıldı.

Al-Hilal, cuma günü Al Riyadh'ı deplasmanda yenmesi halinde 27 maçlık dünya rekorunu egale edecek.

Turun rövanşı 12 Mart Salı günü oynanacak.

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