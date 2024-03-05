Al-Hilal evinde kazandı avantajı kaptı

Asya Şampiyonlar Ligi çeyrek final karşılaşmasında Al-Hilal konuk ettiği Al-Ittihad'ı 2-0 mağlup etti.



Al-Hilal'a galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Aleksandar Mitrovic ve 42. dakikada Salem Al-Dawsari kaydetti.



Al-Ittihad'da N'Golo Kante 66. dakikada doğrudan kırmızı kartla oyundan atıldı.



Jorge Jesus yönetimindeki Al-Hilal, tüm kulvarlarda çıktığı son 26 maçtan da galibiyetle ayrıldı.



Al-Hilal, cuma günü Al Riyadh'ı deplasmanda yenmesi halinde 27 maçlık dünya rekorunu egale edecek.



Turun rövanşı 12 Mart Salı günü oynanacak.





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