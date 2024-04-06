Al Hilal'den üst üste 31. galibiyet!

Suudi Arabistan Pro Lig 27. hafta maçında Jorge Jesus'un ekibi Al Hilal, deplasmanda Al Khaalej'i 4-1 yenerek üst üste 31. kazandı ve dünya rekorunu geliştirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Al Hilal'den üst üste 31. galibiyet!
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06 Nisan 2024 00:00
Suudi Arabistan Pro Lig 27. hafta maçında Al Khaalej ile Jorge Jesus'un ekibi Al Hilal karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı deplasman ekibi Al Hilal 4-1 kazandı.

Al Hilal'e galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Al Shehri, 42 ve 48. dakikada Malcom, 90+6'da penaltıdan Alhamddan kaydetti. Al Khaalej'in tek golü 9. dakikada Muhammed Sherif'ten geldi. 


Bu sonuçla birlikte lider Al Hilal, puanını 77 yaptı ve üst üste 31. galibiyetini elde ederek dünya rekorunu geliştirdi. Al Khaalej ise 34 puanda kaldı. 

Ligin bir sonraki maçında Al Hilal, Al Ahli deplasmanına gidecek. Al Khaalej, Al Taawon ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. 

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