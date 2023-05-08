Al Hilal'den Lionel Messi'ye 400 milyon euroluk tarihi teklif

Sezon sonunda Paris Saint-Germain ile sözleşmesi sona erecek olan Lionel Messi ile ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı.



İspanyol basınından El Chiringuito'nun haberine göre ; Lionel Messi, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal tarafından kendisine yapılan y ı llık 400 milyon euro civarındaki teklifi kabul etmeye hazırlanıyor.



ALBA VE BUSQUETS DE LİSTEDE



Haberde, Arap ekibinin Messi'nin Barcelona'da takım arkadaşları Sergio Busquets ve Jordi Alba'yı da kadrosuna katıp, 3 yıldızı yeniden aynı takımda buluşturmak istediği yazıldı.



VERRATTI'YE BÜYÜK TEKLİF



Ayrıca Fransız basınında yer alan haberde, Al Hilal'in Messi'nin mevcut kulübü PSG'den takım arkadaşı Marco Verratti'yi de transfer etmek istediği ve İtalyan yıldıza oldukça büyük bir ücret önermeye hazırlandığı aktarıldı.



Al Hilal'in Suudi Arabistan Ligi'ndeki ezeli rakibi Al Nassr, Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katarak büyük sükse yaratmıştı.





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