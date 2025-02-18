Al Hilal, Al Wasl'ı 2 golle geçti

Asya AFC Şampiyonlar Ligi Batı Grubu 8. hafta maçında Jorge Jesus'un ekibi Al Hilal, Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Wasl'ı 2-0'lık skorla mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; X.com
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Al Hilal, Al Wasl'ı 2 golle geçti
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18 Şubat 2025 21:10
Asya AFC Şampiyonlar Ligi Batı Grubu 8. hafta maçında Jorge Jesus'un ekibi Al Hilal ile Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Wasl karşı karşıya geldi.

Zabeel Stadyumu'nda oynanan maçta Al Hilal, Al Wasl'ı 2-0'lık skorla mağlup etti. 

Al Hilal'ın golleri; Marcos Leonardo ve Salem Al Dawsari'den geldi. 

Bu sonuçla birlikte Al Hilal, Asya AFC Şampiyonlar Ligi Batı Grubu'nda 8 maçtaki 7. galibiyetini aldı ve namağlup liderliğini sürdürdü.
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