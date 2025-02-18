Al Hilal, Al Wasl'ı 2 golle geçti

Asya AFC Şampiyonlar Ligi Batı Grubu 8. hafta maçında Jorge Jesus'un ekibi Al Hilal ile Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Wasl karşı karşıya geldi.
Zabeel Stadyumu'nda oynanan maçta Al Hilal, Al Wasl'ı 2-0'lık skorla mağlup etti.
Al Hilal'ın golleri; Marcos Leonardo ve Salem Al Dawsari'den geldi.
Bu sonuçla birlikte Al Hilal, Asya AFC Şampiyonlar Ligi Batı Grubu'nda 8 maçtaki 7. galibiyetini aldı ve namağlup liderliğini sürdürdü.
Zabeel Stadyumu'nda oynanan maçta Al Hilal, Al Wasl'ı 2-0'lık skorla mağlup etti.
Al Hilal'ın golleri; Marcos Leonardo ve Salem Al Dawsari'den geldi.
Bu sonuçla birlikte Al Hilal, Asya AFC Şampiyonlar Ligi Batı Grubu'nda 8 maçtaki 7. galibiyetini aldı ve namağlup liderliğini sürdürdü.