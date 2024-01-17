Al-Ettifaq gözünü yine Liverpoollu yıldıza çevirdi

Kış transfer döneminde kadrosuna takviye yapmak isteyen Al-Ettifaq gözünü Premier Lig devi Liverpool'a çevirdi.



YENİ LIVERPOLLU GELECEK



Sport Bible'de yer alan habere göre Steven Gerrard yönetimindeki Al-Ettifaq gözünü Liverpool forması giyen Thiago Alcantara'ya çevirdi.



Al-Ettifaq sezon başında Liverpool'dan kadrosuna kattığı Jordan Henderson'un takımdan ayrılmak üzere olmasını yine bir diğer Liverpoollu yıldız oyuncu Thiago için harekete geçti.



Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Thiago için Liverpool'un gelecek cüzi miktarda bonservis bedelini kabul etmesi bekleniyor.



97 MAÇA ÇIKTI



2020-2021 sezonunda Liverpool'a transfer olan Thiago Alcantara, İngiliz deviyle 97 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 3 gol, 6 asistlik skor katkısı sağladı.



