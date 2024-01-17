Al-Ettifaq gözünü yine Liverpoollu yıldıza çevirdi

Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Ettifaq takımdan ayrılmak üzere olan Jordan Henderson'un yerini Thiago Alcantara ile doldurmak istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Al-Ettifaq gözünü yine Liverpoollu yıldıza çevirdi
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17 Ocak 2024 17:31
Kış transfer döneminde kadrosuna takviye yapmak isteyen Al-Ettifaq gözünü Premier Lig devi Liverpool'a çevirdi.

YENİ LIVERPOLLU GELECEK

Sport Bible'de yer alan habere göre Steven Gerrard yönetimindeki Al-Ettifaq gözünü Liverpool forması giyen Thiago Alcantara'ya çevirdi.

Al-Ettifaq sezon başında Liverpool'dan kadrosuna kattığı Jordan Henderson'un takımdan ayrılmak üzere olmasını yine bir diğer Liverpoollu yıldız oyuncu Thiago için harekete geçti.

Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Thiago için Liverpool'un gelecek cüzi miktarda bonservis bedelini kabul etmesi bekleniyor.

97 MAÇA ÇIKTI

2020-2021 sezonunda Liverpool'a transfer olan Thiago Alcantara, İngiliz deviyle 97 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 3 gol, 6 asistlik skor katkısı sağladı.

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