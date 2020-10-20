Al Ahli'den Josef için 6 milyon euro

Al Ahli ile sözleşmesini fesheden ve Beşiktaş'a imza atan Josef de Souza sıkıntıya yol açtı. Al Ahli, Josef'in sözleşmesini haksız feshettiği için FIFA'ya gitti. Ayrıca Beşiktaş'ı da şikayet etti.



6 MİLYON EURO BONSERVİS TALEBİ



Hali hazırda Beşiktaş'ta geçici lisans ile oynayan Josef için Ahli, 6 milyon euro bonservis bedeli istiyor. Ayrıca Josef'in 1 yıl futboldan men cezası almasını talep ediyor. Beşiktaşlı yöneticilere göre bu konuda Ahli'nin hiç şansı yok.



