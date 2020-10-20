Al Ahli'den Josef için 6 milyon euro

Al Ahli ile sözleşmesini fesheden ve Beşiktaş'a imza atan Josef de Souza sıkıntıya neden oldu.

Haber; Sabah
Al Ahli'den Josef için 6 milyon euro
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20 Ekim 2020 08:30
Al Ahli ile sözleşmesini fesheden ve Beşiktaş'a imza atan Josef de Souza sıkıntıya yol açtı. Al Ahli, Josef'in sözleşmesini haksız feshettiği için FIFA'ya gitti. Ayrıca Beşiktaş'ı da şikayet etti.

6 MİLYON EURO BONSERVİS TALEBİ

Hali hazırda Beşiktaş'ta geçici lisans ile oynayan Josef için Ahli, 6 milyon euro bonservis bedeli istiyor. Ayrıca Josef'in 1 yıl futboldan men cezası almasını talep ediyor. Beşiktaşlı yöneticilere göre bu konuda Ahli'nin hiç şansı yok.



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