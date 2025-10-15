Al-Ahli, Merih Demiral ile nikah tazeliyor!

2023 yılında Al-Ahli'ye transfer olan Merih Demiral, Haziran 2026'da bitecek sözleşmesiyle yeniden transfer gündemine geldi.Suudi Arabistan temsilcisinin, performansıyla dikkat çeken milli futbolcuyu kadrosunda tutmak için harekete geçtiği öğrenildi.Fabrizio Romano'nun haberine göre, birçok Avrupa kulübünün transfer listesinde yer alan Merih Demiral için Al-Ahli yönetimi önceliği sözleşme uzatmaya verdi.Haberde tarafların anlaşmaya vardığı ifade edildi.Öte yandan Merih Demiral, memleketi Kocaeli'de oynanan Gürcistan karşılaşmasında 2 kez fileleri havalandırdı.A Milli Takımın, Kocaeli'de oynadığı ilk resmi maçta Merih, 22 ve 52. dakikalarda kazanılan kornerlerde yaptığı kafa vuruşu ile fileleri havalandırdı.Merih, milli takımdaki 59. maçında gol sayısını 6'ya yükseltti.27 yaşındaki stoper, Al-Ahli formasıyla çıktığı 73 maçta 3 gol ve 4 asist kaydetti.Merih Demiral'ın güncel piyasa değeri 13 milyon euro olarak gösteriliyor.