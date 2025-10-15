16 Ekim
Palmeiras-Red Bull Bragantino
01:00
16 Ekim
Botafogo RJ-Flamengo
01:30
16 Ekim
Mirassol-Internacional
02:00
16 Ekim
Fortaleza-Vasco da Gama
03:30
16 Ekim
Santos FC-Corinthians
03:30
16 Ekim
Atletico MG-Cruzeiro
03:30

Al-Ahli, Merih Demiral ile nikah tazeliyor!

Al Ahli, Haziran 2026'da sözleşmesi sona erecek Merih Demiral'la sözleşme uzatma konusunda anlaşmaya vardı.

calendar 15 Ekim 2025 17:21
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Al-Ahli, Merih Demiral ile nikah tazeliyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

2023 yılında Al-Ahli'ye transfer olan Merih Demiral, Haziran 2026'da bitecek sözleşmesiyle yeniden transfer gündemine geldi.

Suudi Arabistan temsilcisinin, performansıyla dikkat çeken milli futbolcuyu kadrosunda tutmak için harekete geçtiği öğrenildi.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, birçok Avrupa kulübünün transfer listesinde yer alan Merih Demiral için Al-Ahli yönetimi önceliği sözleşme uzatmaya verdi.

Haberde tarafların anlaşmaya vardığı ifade edildi.

GÜRCİSTAN'A 2 GOL

Öte yandan Merih Demiral, memleketi Kocaeli'de oynanan Gürcistan karşılaşmasında 2 kez fileleri havalandırdı.

A Milli Takımın, Kocaeli'de oynadığı ilk resmi maçta Merih, 22 ve 52. dakikalarda kazanılan kornerlerde yaptığı kafa vuruşu ile fileleri havalandırdı.

Merih, milli takımdaki 59. maçında gol sayısını 6'ya yükseltti.

AL AHLI PERFORMANSI

27 yaşındaki stoper, Al-Ahli formasıyla çıktığı 73 maçta 3 gol ve 4 asist kaydetti.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ

Merih Demiral'ın güncel piyasa değeri 13 milyon euro olarak gösteriliyor. 

 
 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.