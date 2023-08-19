Suudi Arabistan ekibi Al Ahli, Merih Demiral'den sonra bir Türk yıldızı daha listesine aldı.



MERİH'TEN SONRA HAKAN



L'Equipe'te yer alan habere göre; Suudi Arabistan ekibi Al Ahli, Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu'nu kadrosuna katmak istiyor.



Habere göre; Merih Demiral'i transfer eden Suudi ekibi, Hakan Çalhanoğlu'nu da listeye aldı.



RESMİ TEKLİF YAPACAKLAR



Al Ahli'nin milli oyuncu için kısa süre içinde Inter'e resmi teklif yapması bekleniyor.



Inter ile toplamda 95 maça çıkan 29 yaşındaki orta saha, 12 gol ve 21 asist yaptı.



