Al-Ahli, Franck Kessie'yı kadrosuna katmak istiyor!

Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Ahli, Barcelona forması giyen Franck Kessie'ye teklifte bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Al-Ahli, Franck Kessie'yı kadrosuna katmak istiyor!
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28 Haziran 2023 19:10
Son güncelleme 28 Haziran 2023 19:12
Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Ahli bir yıldız futbolcuyu daha kadrosuna katmak istiyor.

Al-Ahli, Fildişili yıldız Franck Kessie için Barcelona'ya resmi teklifte bulundu. Barcelona'nın satmaya sıcak baktığı isim için 30 milyon euro beklerken, Al-Ahli 20 milyonun üzerinde bir bonservis önerdi.

Oyuncuya teklif edilen yıllık 10 milyon maaşı arttıran Suudi Arabistan ekibinin bu transferde ısrarcı olduğu ve görüşmelerin sürdüğü aktarıldı.

Geçtiğimiz yaz Katalan devine, Milan'dan bedelsiz olarak transfer olan Kessie, 43 maça çıkıp 3 gol 3 asist kaydetti.
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