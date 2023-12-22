Suudi Arabistan Pro Ligi 18. hafta maçında Al Hazem ile Al Ahli karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Al Ahli 4-0 kazandı.
Al Ahli'ye galibiyeti getiren golleri 45+1'de Riyad Mahrez, 58. dakikada Gabriel Veiga, 81. dakikada Al Brikan ve 90+1'. dakikada ikinci yarının başında oyuna giren milli oyuncumuz Merih Demiral kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Al Ahli, 37 puana yükseldi. Al Hazem ise 12 puanla ligin son sırasında kaldı.
Al Ahli'ye galibiyeti getiren golleri 45+1'de Riyad Mahrez, 58. dakikada Gabriel Veiga, 81. dakikada Al Brikan ve 90+1'. dakikada ikinci yarının başında oyuna giren milli oyuncumuz Merih Demiral kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Al Ahli, 37 puana yükseldi. Al Hazem ise 12 puanla ligin son sırasında kaldı.
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