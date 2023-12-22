Al Ahli'de son sözü Merih Demiral söyledi

Suudi Arabistan Pro Ligi 18. hafta maçında Al Ahli, Al Hazem'i 4-0 yendi. Al Ahli'nin son golü milli oyuncumuz Merih Demiral'den geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Al Ahli'de son sözü Merih Demiral söyledi
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22 Aralık 2023 20:09
Suudi Arabistan Pro Ligi 18. hafta maçında Al Hazem ile Al Ahli karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Al Ahli 4-0 kazandı.

Al Ahli'ye galibiyeti getiren golleri 45+1'de Riyad Mahrez, 58. dakikada Gabriel Veiga, 81. dakikada Al Brikan ve 90+1'. dakikada ikinci yarının başında oyuna giren milli oyuncumuz Merih Demiral kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Al Ahli, 37 puana yükseldi. Al Hazem ise 12 puanla ligin son sırasında kaldı.

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