Akyazı'nın tek büyüğü Trabzonspor!

Fırtına, evinde İstanbul ekiplerine acımıyor... Trabzonspor, geçen sezondan beri Akyazı'da 3 büyüklere karşı çıktığı 5 maçta hiç yenilmedi, 4 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.

Akyazı'nın tek büyüğü Trabzonspor!
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30 Ocak 2020 11:56
Hüseyin Avni Aker Stadı'ndan Akyazı'ya geçtikten sonra iç saha performansını zirveye çıkartan Trabzonspor, özellikle büyük maç performansıyla dikkat çekiyor.

Karadeniz ekibi, özellikle geçen sezondan bu yana İstanbul'un 3 dev takımıyla oynadığı hiçbir maçı kaybetmedi. Tüm karşılaşmalarda stat dolarken, Fırtına söz konusu 5 karşılaşmadan 4 galibiyet ve 1 beraberlik çıkardı.

Bordo-Mavililer, geçen sezon sahasında Galatasaray'ı 4-0 yenerken, bu sezon ise 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup edip yıllardır süren hasrete son veren Karadeniz ekibi, Beşiktaş'ı da 2-1 ve 4-1'lik skorlarla geçti. Trabzonspor ezeli rakipleriyle evinde oynadığı 5 maçtan 13 puan çıkardı.

Hedef, Fenerbahçe'yi cumartesi yıkıp, müthiş seriyi devam ettirmek.

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