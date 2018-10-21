Akyazı'da Fırtına çıkacak; 30 bin...

Trabzonspor pazarteis günü

haftanın kapanış maçında Medical Park Stadyumu'nda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile kozlarını paylaşacak. Kritik maça mutlak galibiyet parolası ile çıkacak olan Fırtına'yı taraftarı da yalnız bırakmayacak.Şu ana kadar yaklaşık 25 bin biletin satıldığı öğrenilirken, maç saatinde tribünlerde 30 bin Bordo- Mavili futbolseverin olması bekleniyor. Sezon boyunca bilet ve forma satışlarından büyük bir gelir hedefleyen Bordo-Mavili yönetim de alınacak galibiyetlerle birlikte bu rakamların artacağını düşünüyor.Karadeniz ekibinin patronu Ahmet Ağaoğlu ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla camiayı Akyazı'ya davet etti. Tüm taraftarları Medical Park Stadyumu'nda görmek istediğini belirten Ağaoğlu, "Maçı stadyumda değil de evde ya da kahvede izleyeceğini düşünenler heveslenmesinler, tüm şehrin ışıklarını keseceğiz. Tek ışık Akyazı'dan yükselecek" dedi. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde de Portekizli sağ bek Joao Pereira, çeşitli sokaklara yerleştirilen hoparlörle halkı Erzurum maçına çağırmıştı.