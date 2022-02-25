Akyazı tıklım tıklım...

Trabzonspor - Kayserispor maçı öncesi Medical Park Stadı'ndaki son Konya maçında tribünleri tıklım tıklım dolduran taraftarlar, yine biletleri tüketti.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Akyazı tıklım tıklım...
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25 Şubat 2022 10:01
Medical Park Stadı'ndaki son Konya maçında tribünleri tıklım tıklım dolduran taraftarlar, yine biletleri tüketti.

Fırtına, bugün Akyazı'da 40 bin kişinin desteğiyle galibiyet arayacak, tribünlerde müthiş bir atmosfer olacak.

Maç öncesinde de stat önünde konser ve etkinlikler düzenlenecek. Geçen sezondan bu yana taraftarının karşısında çıktığı son 19 lig maçını kaybetmeyen Fırtına, kazanarak seriyi '20' yapmak istiyor. 

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