Akyazı'nın kralı Edin Visca

Trabzonspor'un ara transfer döneminde Başakşehir'den kadrosuna kattığı Edin Visça, takıma katkı yapmaya devam ediyor.

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Akyazı'nın kralı Edin Visca
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27 Şubat 2022 12:26
Ara transfer döneminin en bomba hamlesi olan Edin Visca, Akyazı'daki son 3 iç saha maçında da ağları havalandırdı.

1-0'lık Kasımpaşa karşılaşmasında galibiyet golünü kaydeden Visca, 2-1'lik Konyaspor mücadelesinde duble yaptı. Son Kayserispor maçında ise Trabzonspor'un geri dönüşünde ateşi yakan isimdi.

Ligdeki son 5 haftada 5 kez fileleri sarsan Visca, deplasmandaki tek golünü Galatasaray 'a 90. dakikada atıp, zaferi getirmişti.

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