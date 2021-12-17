Akyazı kapalı gişe!

Lider Trabzonspor, Antalya yenilgisinin ardından Medical Park Stadı'nda yarın yeni bir sayfa açmak istiyor. Taraftarlarda şölene hazırlanıyor. Sadece 4 bin civarı bilet kalırken, Akyazı'nın tıklım tıklım dolması bekleniyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Akyazı kapalı gişe!
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17 Aralık 2021 13:13
27 maçlık namağlup serisi Antalya deplasmanında sona eren Trabzonspor, müthiş bir taraftar desteğiyle havalimanında karşılanmıştı.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın çağrısına olumlu yanıt veren Trabzonlu futbolseverler, Hatayspor maçının biletlerine büyük ilgi gösteriyor.

Kombinelerle birlikte 34 bin civarında bilet satıldı. Yaklaşık 4 bin bilet kaldı. Maç saatine kadar bunların da satılması ve yarın Medical Park Stadı'nın tıklım tıklım dolması bekleniyor.

Hocayı çağıracaklar

İlginin bu şekilde devam etmesi halinde, deplasman tribününün açılması dahi gündemde.

Saat 16.00'da başlayacak Hatayspor maçında, takımın en büyük itici gücü olacak taraftarlar adeta şölene hazırlanıyor. Hem maç öncesinde hem de karşılaşma esnasında Bordo-Mavili oyunculara tam destek verilecek. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın da tribünlere çağrılması bekleniyor.


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