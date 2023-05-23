Akyazı kalesi!

Spor Toto Süper Lig'de 51 puanı bulunan bordo-mavililer, iç sahada başarılı bir grafik ortaya koydu.
Karagümrük'e de şans tanımayan Trabzonspor, 37 puanı Akyazı'da hanesine yazdırdı. Karadeniz devi, sahasındaki 17 Spor Toto Süper Lig maçının 11'inde galip gelirken; 2 karşılaşmada kaybetti, 4 maçta berabere kaldı. Sahasında 2.17 puan ortalaması yakaladı. Deplasmanda ise tam tersi bir grafik ortaya koydu.
Karagümrük'e de şans tanımayan Trabzonspor, 37 puanı Akyazı'da hanesine yazdırdı. Karadeniz devi, sahasındaki 17 Spor Toto Süper Lig maçının 11'inde galip gelirken; 2 karşılaşmada kaybetti, 4 maçta berabere kaldı. Sahasında 2.17 puan ortalaması yakaladı. Deplasmanda ise tam tersi bir grafik ortaya koydu.