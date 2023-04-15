Hedeflerden kopan takımı son haftalarda yalnız bırakan Trabzonspor taraftarı, Beşiktaş derbisine yoğun ilgi gösteriyor.



Önceki akşam iftar organizasyonunda bir araya gelen taraftarlar derbide tribünleri doldurma kararı aldı. Şu ana kadar satışa sunulan biletlerin kombineler dahil olmak üzere yüzde 90'ı tüketildi. Maç saatine kadar kalan biletlerin de satılması ve tribünlerin tamamen dolması bekleniyor. Trabzonspor'da kombineler dahil şu ana kadar satılan bilet sayısı 39 bin civarında.





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