Akyazı'da şampiyonluk havası!

Süper Lig 'de şampiyonluğun en büyük favorisi konumundaki Trabzonspor 'u, taraftarları Hatayspor karşılaşmasında yalnız bırakmadı. Akyazı Stadı'ndaki mücadeleyi yaklaşık 40 bin civarında futbolsever takip etti. Daha önce stada girişteki sıkıntılar sebebiyle seyircilerin giriş çıkışlarının kolay olması için ekstra turnikeler konuldu ve bu kez çok daha az sıkıntı yaşandı. Bordo-Mavili taraftarlar, ilk dakikadan itibaren coşkuyu yüksek tuttu. Gaziantep ve Kayserispor, iç saha maçlarının 61. dakikasında, 'Şampiyon Trabzonspor' diye tezahürat yapıyordu. Dün de 27. dakikada Antep ve 38'de Kayseri lehine tezahüratlar yapıldı.Tribünler, hem atılan goller hem de oynanan futboldan dolayı maç boyunca büyük keyif alırken, 90 dakika zarfında takıma tam destek verdiler. Gelen galibiyet sonrası da her zaman olduğu gibi oyuncular ve teknik heyet, tribünlere çağrılarak alkışlandı.Saha ortasında kolbastı oynanırken, üçlü de çektirildi. Günün sonunda da lider Trabzonspor'un taraftarları, evlerine çok mutlu bir şekilde döndü.